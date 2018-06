Ariana Grande: Das hat ihr neues Tattoo zu bedeuten!

Sängerin Ariana Grande überrascht ihre Fans derzeit mit einer krassen Aktion nach der Anderen. Nun hat sich die 24-Jährige ein kryptisches Tattoo stechen lassen. Wir verraten euch was dahinter steckt.class="headline">Ariana Grande: Sie hat ein neues Tattoo.

Erst seit Mitte Mai sind Ariana Grande (24) und Pete Davidson (24) offiziell ein Paar und seitdem geht es Schlag auf Schlag: Nach dem Liebes-Outing der Sängerin und des "Saturday Night Live"-Stars folgten prompt ein Tattoo für den 24-Jährigen und ein Antrag. Die Verlobten wollen Nägel mit Köpfen machen und suchen schon nach einer gemeinsamen Wohnung. Beim Shoppen für das traute Heim gab es die nächste Überraschung: eine neue Tätowierung für Ariana!

Ein Beitrag geteilt von Ariana Grande (@arianagrande) am Jun 17, 2018 um 10:37 PDT

Ariana Grande: Das bedeutet ihr neues Tattoo

In ihrer Instagram-Story zeigte die 24-Jährige ihr permanentes Accessoire, das neben den Turteltauben auch gemeinsame Freunde unter ihrer Haut tragen. Auf Aris rechter Hand prangt nun die Buchstaben-Zahlen-Kombination H2GKMO. Das kryptische Nadelwerk soll eine Abkürzung sein für "Honest To God, Knock Me Out" (zu Deutsch: Ehrlich zu Gott zu sein, haut mich um). In der Vergangenheit hatte die Musikerin diesen Satz schon häufig getwittert, so dass ihn auch viele ihrer Fans verbreiten.

Ariana Grande: Ihr neuer Freund Pete ist auch ein Fan von Tattoos

Für die "One Last Time"-Interpretin ist es nicht das erste Tintenbildchen auf dem Körper. Ariana hat außerdem einen Halbmond als Freundschaftsbeweis oder eine Biene, die an die Opfer des Manchester-Anschlags erinnern soll. Pete teilt die Leidenschaft seiner Liebsten und widmete ihr bereits mehrere Motive, zum Beispiel ihre Initialen.

Mehr Infos über Ariana Grande findest du in der aktuellen BRAVO.