Apple enthüllt Hunderte neue Emojis!

Ebenfalls mit dabei sind Emojis, die bereits zum Welt-Emoji Tag (17. Juli) angekündigt wurden - darunter sind eine stillende Frau, ein barttragender Mann, eine Frau mit Kopftuch und noch viele, viele mehr. Worüber sich sicher einige freuen, ist die "Love You - Geste", die an das Handzeichen der amerikanischen Gebärdensprache für "Ich liebe dich" angelehnt ist.

Im Laufe dieser Woche sollen die neuen Emojis zum ersten Mal in den Entwickler und Public Beta-Versionen von iOS 11.1 gezeigt werden. Ab dann sind sie dann auch in den kommenden Software-Updates für iOS, macOS und watchOS verfügbar. Solltet ihr iOS-Nutzer sein, dürft ihr euch höchstwahrscheinlich also in dieser Woche auf die Updates freuen. . .