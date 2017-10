ApoRed: Harte Strafe für Prank-Video

Nun kommt es für Ahmad Ahadi, so ApoReds echter Name, aber noch schlimmer. Ein Gericht in Hamburg verurteilte ihn zu sieben Monaten auf Bewährung und 200 Arbeitsstunden als zusätzliche Erziehungsmaßnahme. Da einige der Prank-Opfer seelischen und/oder psychischen Schaden von der Aktion davontrugen, fiel das Urteil so hart aus. Umfassend habe sich der Youtuber wegen Körperverletzung, Nötigung und Störung des öffentlichen Friedens strafbar gemacht, erklärte die Hamburger Richterin. Da das Video auch noch ohne das Einverständnis der Beteiligten hochgeladen wurde, fand außerdem ein Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz statt. Die Strafe hätte sogar noch härter ausfallen können: Die Staatsanwältin forderte ganze acht Monate auf Bewährung und zudem Schmerzensgeldzahlungen an alle Opfer.

Hoffentlich lässt dieses Urteil ApoRed begreifen, dass er sich solche Videos in Zukunft lieber sparen sollte.