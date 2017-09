Anne Wünsche: Ist der Ex-BTN-Star bald bei GZSZ zu sehen?

Anne Wünsche war in der Rolle als Hanna eine der beliebtesten Darstellerin BTN-Stars überhaupt. Seit Serienbeginn war sie in der RTL 2 Soap zu sehen und - mit einigen Unterbrechungen - mehrere Jahre eine der zentralen Figuren. 2017 gab es nach einem Mini-Comeback dann den endgültigen Abschied. "Mit Berlin - Tag und Nacht" habe ich abgeschlossen. Jetzt kommt der nächste Schritt, auch wenn es schwierig wird", verrät Anne Wünsche im Intervie mit "kukksi".

Momentan macht der Ex-BTN-Star ein Schauspielcoaching, um bald wieder im TV präsent zu sein. Doch in welcher Serie?

Wenn man den Text nicht kann ... 😂 Ein Beitrag geteilt von Anne Wünsche (@grasreh91) am 30. Aug 2017 um 6:09 Uhr

Anne Wünsche: Von BTN zu GZSZ?

Anne Wünsche möchte gern wieder in einer Soap mitmischen - am liebsten in der wohl bekanntesten überhaupt: GZSZ. "Bei GZSZ würde ich tatsächlich mal mitspielen, weil es sich dabei um professionelles Schauspiel handelt mit einem richtigen Drehbuch und Ablauf", schwärmt die 26-Jährige. Der Sprung von "Berlin - Tag und Nacht" zu "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wäre auf jeden Fall ein nettes Upgrade im Lebenslauf für die zweifache Mutter.

Fest steht: Die Fans von Anne Wünsche würden bei einem Engagement bei GZSZ definitiv einschalten...