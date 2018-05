And the Winner is… Acht strahlende Gewinner bei den „About You Awards“

Auf der Preisverleihung von ,,ABOUT YOU‘‘ zeichnete der Modeversand Donnerstag die erfolgreichsten Influencer Deutschlands mit dem ,,ABOUT YOU Award‘‘ aus. Zu den größten Gewinnern gehörten unter anderem Stefanie Giesinger, Riccardo Simunetti und Ferina Opoku alias Novalanalove.

So wurden die Finalisten der ABOUT YOU Awards

Es gibt wohl kaum einen Influencer der gestern Abend nicht auf dem roten Teppich der ABOUT YOU Awards in München stand. Der Modeversand und ProSieben zeichneten am Donnerstagabend zum zweiten die Stars der Social-Media-Branche aus. In acht verschiedenen Kategorien wurde der Preis, der optisch einem goldenen Kristall ähnelt verliehen. Schon vor einiger Zeit hatte die Jury auf aboutyou.de pro Kategorie sechs Kandidaten vorgeschlagen, unter denen die User dann für ihre Top Drei abstimmen konnten. Am Donnerstag hatte dann jeder der Gäste die Chance, direkt vor Ort für seinen Favoriten abzustimmen. Acht von Ihnen dürften sich ganz besonders über die Ergebnisse gefreut haben.

Das sind die stolzen Sieger

In der Kategorie Lifestyle machte Bloggerin und Model Sofia Tsakiridou das Rennen. Für den Bereich Fashion wurde Riccardo Simunetti mit einem Award ausgezeichnet, der vor lauter Freude ein hundertfaches ,,Oh mein Gott‘‘ herausbekam. Als Upcomer durfte sich der 19. Jährige Erik Scholz über einen Preis freuen. Unter den Youtubern setzte sich die Berlinerin Ischtar Isik durch. Den ABOUT YOU Award in der Kategorie Beauty durfte Ferina Opoku alias novalanalove stolz mit nach Hause nehmen. Am überraschendsten war der Sieg wohl für den im Bereich Fitness nominierten Dominik Harrison. Der selbst wohl am wenigsten mit seinem Sieg gerechnet, und deshalb erst gar keine Dankesrede vorbereitet hatte. Neben dem Auftritt von Bausa gab es aber noch weit mehr an musikalischen Angeboten, so ging der Musik Award an den Sänger und Songwriter Moritz Garth. Zum Ende des Abends dann das Highlight, es folgte eine ganz spezielle Preisübergabe. Stefanie Giesinger wurde als Idol oft the Year ausgezeichnet. Das Model wurde vor allem für den offenen Umgang mit ihrer Krankheit, dem Kartagenersyndrom, gelobt.

Hier könnt ihr noch einmal alle Highlights der ABOUT YOU Awards 2018 sehen: