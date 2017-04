Alphonso Williams ist bei DSDS 2017 der große Favorit auf den Sieg. Die Stimmungskanone mit der Soul-Stimme verzaubert seit der ersten Motto-Show nicht nur die Jury um Dieter Bohlen, Michelle, Shirin David und H.P. Baxxter, sondern begeistert auch die RTL-Zuschauer vor den TV-Geräten. Der älteste DSDS-Kandidat der aktuellen Staffel hat auch schon große Pläne für seine Zeit nach der Casting-Show. Wir haben mit Alphonso Williams über die DSDS-Jury, Wunsch-Duette und Karriere-Pläne gesprochen.

Alle News zu DSDS 2017 und den Kandidaten - HIER KLICKEN

Alphonso Williams: Michelle war bei DSDS seine Stütze

Alphonso Williams kann sich gute Chancen ausrechnen, DSDS 2017 als Gewinner zu verlassen. Seitdem er in per Wildcard in die Motto-Shows gewählt wurde, wird der Sympathieträger jede Folge frenetisch vom Publikum und der Jury gefeiert. Dass er überhaupt soweit gekommen ist, hat er jedoch vor allem einen Jury-Mitglied zu verdanken - und zwar Michelle!

DSDS-Alphonso Williams über die Schlager-Queen: "Sie war für mich immer eine Stütze, speziell in Dubai. Ich bin sehr emotional und hatte einen Punkt, an dem ich mich einfach nur verstecken wollte", sagt der 54-Jährige und erklärt: "Ich durfte aber immer bei Michelle andocken, mein Gesicht verstecken, richtig heulen und mich wieder sammeln. Michelle hat mir einen riesengroßen Halt in dieser Staffel gegeben und dafür bin ich ihr sehr dankbar."

Alphonso Williams: Alle lieben den DSDS-Star

Trotz seiner tollen Leistungen im bisherigen Showverlauf, sieht sich Alphonso Williams noch nicht als Gewinner bei DSDS: "Warum sagen alle ich bin ein Favorit? Ich sehe das nicht so, ich versuche einfach nur Spaß zu haben. Ich habe sogar neulich gehört, dass angeblich Daniela Katzenberger ein Fan von mir sein soll. Ich höre hier die verrücktesten Sachen, ohne es selber mitzubekommen. Sie ein Fan von mir? Das ist doch einfach nur geil", freut sich der DSDS-Kandidat.

Alphonso gibt sich jedoch kämpfersich, falls es bei DSDS 2017 am Ende nicht zum Titel reicht. Angesprochen auf einen Plan B nach der Show sagt der Publikumsliebling, dass er dann einfach versuchen will, noch erfolgreicher als der Sieger zu werden. Das ist immerhin auch ein Plan!

Alphonso Williams: Duett mit Helene Fischer?

Sollte Alphonso Williams es jedoch schaffen und "Deutschland sucht den Superstar" gewinnen, würde er sich eine unerwartete Person ganz besonders als Duett-Partner auf seinem Album wünschen: Helene Fischer! "Mit Helene zu singen wäre eine Ehre für mich. Sie hat auch den Soul in der Stimme und singt fantastisch, das würde, glaub ich, gut passen. Mit dem richtigen Titel könnte das richtig schön werden." Alphonso Williams feat. Helene Fischer? Da würden wir definitiv reinhören!

JUHUU! Ich habe es geschafft, ich bin eine Runde weiter!! 🎉🎉🎉Ich kann euch nicht genug danken fur euer Unterstützung. Vielen Dank für eure Anrufe und die SMS! I LOVE YOU! #teamalphonso #dsdsalphonso Ein Beitrag geteilt von Alphonso Williams (@alphonsowilliams_) am 16. Apr 2017 um 3:55 Uhr

Einen zweiten großen Traum, neben dem Sieg bei DSDS 2017, hat Alphonso übrigens auch noch: "Seit 25 Jahren wünsche ich mir, einmal mit einem Bild in die BRAVO zu kommen", erzählt der Soul-Man. Den ersten Schritt dafür hat er auf jeden Fall schon geschafft ;)

Das Halbfinale von Deutschland sucht den Superstar 2017 läuft am 30. April auf RTL.