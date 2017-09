Sängerin Alma (21) ist gerade die wohl coolste Sau der Pop-Musik!

Mit ,,Dye My Hair“ schaffte die finnische Sängerin 2016 den internationalen Durchbruch. Und spätestens nach dem Ohrwurm ,,Bonfire“, den sie zusammen mit dem Hamburger DJ Felix Jaehn aufnahm, muss jeder zugeben: Sie hat's echt drauf! Mit dem Song ,,Chasing Highs“ stürmt sie gerade die deutschen Charts – und vergangenes Wochenende auch die Bühne des Lollapalooza-Festivals in Berlin!

Caro von BRAVO traf die verrückte Finnin vor ihrem großen Auftritt zum exklusiven Interview.

Alma: ,,Ich war der absolute Lehrer-Schreck!“

Super viele Stars tanzten früher ihren Lehrern total auf der Nase herum. Katy Perry, Ryan Gosling und Robert Pattinson wurden sogar von der Schule geschmissen!

Auch Sängerin Alma nahm den Unterricht nicht oft ernst. Sie erinnert sich: ,,Ich war der absolute Lehrer-Schreck! Ich hatte voll schlechte Noten und muss zugeben: Meine Zwillings-Schwester und ich waren die bösen Kids. Nervig, die ganze Zeit am Schreien und Fluchen – Einfach total verrückt. Mit unserer Gang haben wir auch richtig viele Streiche gespielt. Einmal beim Skaten bin ich zum Beispiel direkt in eine Glastür geknallt, die war ja sowas von futsch! Ich bin dann einfach abgehauen. Das war voll das riesen Ding am nächsten Tag, die ganze Schule hat sich gefragt, wer das wohl war – die Lehrer sind ausgeflippt! Aber bis heute hat es nie jemand rausgekriegt…" (lacht).

Ganz klar: Alma hat eine große Klappe und ein riesen Selbstbewusstsein. Respekt ! Sie ist keine klassische Pop-Prinzessin mit perfekt fallender Mähne und 90-60-90-Maße. Sie ist anders - Einfach Alma!

Damit zeigt sie uns: Man muss keinem Standard entsprechen! Jeder ist schön, so wie er ist, muss sich für nichts und niemanden ändern! Aber zu sich und seinen Macken zu stehen, ist selbst für Alma nicht immer einfach. Sie verrät uns: ,,Auch ich bin nicht immer die selbstbewussteste Person auf der Welt. Es gibt mal schlechte Tage, an denen ich alles kacke finde! Aber dann erinnere ich mich selbst daran, dass ich meinen absoluten Traumjob habe! Ich mag, was ich im Spiegel sehe und habe die coolsten Freunde überhaupt! Das gibt mir ein super Gefühl."

Alma: ,,Meine Freunde sind meine Familie!"

Wenn sie doch mal mit dem falschen Fuß aufsteht, helfen ihre Freunde der Sängerin dabei, wieder gute Laune zu bekommen! Sie schwärmt: ,,Wir sind wie eine Familie! Es ist aber echt schwer, sich so häufig zu sehen, weil ich ständig auf Tour bin. Aber wenn ich nach Hause komme, sehe ich sie alle wieder! Außerdem habe ich eine super Lösung gefunden: Meine Schwester ist meine Backup-Sängerin und deshalb mit mir auf Tour, meine beste Freundin verkauft bei Konzerten meinen Merch – Wir erleben also richtig viel miteinander."

Pausenlos mit seiner Schwester abhängen - da ist Stress natürlich vorprogrammiert! Oder würden du und deine Geschwister es etwa schaffen, mal eine Woche gar nicht zu streiten?

Auch Alma und ihr Zwilling Anna haben es nicht immer leicht: ,,Wir streiten uns ständig! Meist ist sie von mir genervt, weil ich so laut bin! Aber wir werden erwachsen und lernen dazu – Wenn sie mal schlechte Laune hat, gebe ich ihr ihren Freiraum und lass sie einfach machen. Genau so macht sie es auch!"

Tonight with this set up in stockholm! See you later 📷: @karimavvad Ein Beitrag geteilt von ALMA (@cyberalma) am 24. Aug 2017 um 6:03 Uhr

Alma mit ihrer Zwillings-Schwester Anna.

Alma: Party mit Zara Larsson und Charli XCX

Seitdem sie weltweit Erfolge mit ihrer Musik feiert, hängt Alma ständig auf den coolsten Events der Musik-Welt ab. Klar, dass sie da auch den ein oder anderen Star trifft! Ganz besonders gut versteht sie sich aber mit zwei ihrer Kolleginnen: Der britischen Sängerin Charli XCX (25) und Schwedin Zara Larsson (19)! Eine große Überraschung ist das nicht - Die drei haben definitiv eines gemeinsam: Sie sind absolute Power-Girls und feiern für ihr Leben gern !

,,Zara Larsson und Charli XCX sind meine BFFs! Vor kurzem spielten wir alle drei beim gleichen Festival. Charli und ich hingen die ganze Zeit backstage ab – Und als dann auch noch Zara dazu kam, haben wir drei es voll krachen lassen ! Ich liebe die beiden einfach."

Caro von BRAVO mit Sängerin Alma in Berlin

Hier kannst du ,,Chasing Highs" anhören: