Mike Singer gehört zu den erfolgreichsten neuen deutschen Sängern. Alles, was du über Mike, seine Vergangenheit, seine Karriere und sein Privat-Leben wissen musst, erfährst du hier...

„The Voice Kids“

Mike singt bereits, seit er sechs Jahre alt ist. 2012 lud er seinen ersten Cover-Song auf YouTube hoch. Mit 13 Jahren nahm er an der Casting-Show „The Voice Kids“ teil. Damals hatte der Sänger etwa 1.000 Abos auf seinem YouTube-Kanal und unterhielt seine Fans mit Samples und Cover-Versionen von bekannten Songs großer Interpreten (Bruno Mars, Madonna, und anderen), sowie ersten eigenen Songs.

Mike wurde damals von den Medien als der „deutsche Justin Bieber“ betitelt. Trotzdem: in den Battles von „The Voice Kids“, flog der Sänger aus der Casting-Show. Doch das sollte für Mike erst der Anfang seiner Karriere sein...

The Clique

Zusammen mit anderen „TVK“-Kandidaten, unter anderem Lukas Rieger und Keanu Rapp, machte Mike anschließend weitere YouTube-Musik-Videos. Die Jungs wollten zunächst zusammen als „The Clique“ durchstarten. Angelehnt war die Cliquen-Idee an die damals sehr erfolgreiche YouTube-Gang, bestehend aus Dagi Bee, LionT, Die Aussenseiter, Shirin David, LifeWithMelina und anderen.

Nach kurzer Zeit verwarfen die Jungs ihren Plan allerdings wieder, weil sie sich einzeln auf ihre Karriere konzentrieren wollten. Heute hat Mike zu seinen ehemaligen Kollegen nur sporadischen Kontakt. Gerade seine zerrüttete Freundschaft mit Lukas Rieger ist aber immer wieder ein Thema bei den Fans. Angeblich sind die Differenzen zwischen den beiden aber beseitigt.

Morgens Schule, abends Star

Nach seinem Erfolg auf YouTube und Instagram, veröffentlichte Mike im Oktober 2015 seine EP „Nur mit dir“. Nebenher besuchte der Sänger noch die Schule. „Ich finde das Doppelleben überhaupt nicht stressig. Mir macht das sogar Spaß. Ich mag es gar nicht, wenn ich zu Hause nur rumhänge und nichts zu tun habe. Die Schule ziehe ich auf jeden Fall bis zum Abi durch“, so Mike damals zu BRAVO.

Die erste Tour

Anfang 2016 war Mike das erste Mal auf großer Tour unterwegs ­– gemeinsam mit Kumpel Ado Kojo, mit dem er die Single „Mein Herz“ am Start hatte. Zusammen tourten die Jungs durch ganz Deutschland! „Ich hab jedes Mal Gänsehaut, wenn ich auf der Bühne steh“, so Mike im Interview mit BRAVO.

Fetter Plattenvertrag

Mitte 2016: Der 16-Jährige unterschreibt einen Deal bei der großen Plattenfirma Warner Music! Hier sind auch Mega-Stars wie Ed Sheeran, Bruno Mars oder Robin Schulz unter Vertrag. Jetzt reiht sich Mike in diese coole Liste ein – MEGA! Für den Sänger eine absolute Ehre: „Ich muss mich dauernd kneifen, weil ich es immer noch nicht richtig fassen kann.“, erzählt er BRAVO damals stolz.

Am 11.11.2016 erscheint seine Single „Karma“ und wenige Wochen danach das gleichnamige Album, welches auf Platz 1 der deutschen LP-Charts landet.

Auch sein zweites Album „Deja Vu“, welches am 26.1.2018 erscheint, schafft es an die Spitze der Charts.

Traumgirls und Freundinnen

Immer gut gelaunt, immer cute, immer cool! BRAVO traf Mike über die Jahre unzählige Male. Immer wieder sprachen wir mit dem Sänger nicht nur über seine krassen Erfolge – sondern auch über Mädchen. Kaum zu glauben, dass das Thema Liebe bisher für Mike „nur“ ein Thema in seinen Songs war. Hier Mikes schönste Kommentare zu Mädchen aus unseren BRAVO-Interviews:

2015:

BRAVO: Bist du noch Single?

MIKE: Ja, ich habe keine Freundin ...

BRAVO: Und wie müsste deine Freundin sein? Könntest du dich in einen Fan verlieben?

MIKE: Ich finde Madison Beer total hübsch und toll. Aber klar könnte ich mich auch in einen Fan verlieben. Man weiß ja nie, wo die Liebe hinfällt ...

2016:

BRAVO: Ist es schwer für dich, jemanden zu daten?

MIKE: Total! Ich weiß nie, ob es ein Mädchen ernst meint oder ob es mich nur mag, weil ich bekannt bin. Ich kann das schwer einschätzen. Ich bin gerade nicht auf der Suche nach einer Beziehung, denn momentan ist die Musik meine Priorität! Aber die große Liebe lässt sich ja eh nicht planen ... Sie kommt, wenn sie kommt! (lächelt)

BRAVO: Warst du denn schon mal so richtig in love?

MIKE: Natürlich fand ich schon mal ein paar Mädchen toll, aber so richtig verliebt war ich leider noch nie. Darauf warte ich noch ...

BRAVO: Wann hattest du deinen ersten Kuss?

MIKE: Da war ich zwölf. Das war aber nichts Ernstes, es ist einfach so passiert. Ich kann mich schon gar nicht mehr genau daran erinnern! (lacht)

2017:

BRAVO: Wie stellst du dir dein Traum-Girl vor?

MIKE: Ich habe echt keinen bestimmten Typ, auf den ich stehe. Blond? Braun? Egal! Ehrlich: Es wäre mir auch total egal, wenn sie Pickel hat oder was sie für eine Figur hat! Auf so was achte ich nicht. Ich sehe ja auch nicht perfekt aus.

BRAVO: Warst du denn schon mal so richtig verliebt?

MIKE: Nee, leider noch nicht. Irgendwie habe ich noch kein Mädchen getroffen, bei dem ich gesagt habe: „Boah, krass, mit ihr will ich mein Leben verbringen.“

BRAVO: Aber du wünschst dir eine Freundin ...?

MIKE: Und wie! Ich glaube, dass das Gefühl total schön sein muss. Manchmal, wenn ich allein im Hotelzimmer bin, fühle ich mich schon mal einsam.

BRAVO: Was wäre dir wichtig in einer Beziehung?

MIKE: Da mich meine Freundin nicht ständig auf Tour begleiten kann, muss sie verstehen, dass ich auch mal für längere Zeit nicht zu Hause wäre. Mir wäre es echt wichtig, dass sie mich supportet und dass wir über alles reden können. Ich möchte ihr meine Probleme anvertrauen und sie sollte hinter mir stehen, egal, was ist. Denn das werde ich auch tun!

BRAVO: Willst du mal eine Familie gründen?

MIKE: Natürlich! Meine Mom hat mich ja schon mit 19 bekommen – bei mir kann das aber noch etwas warten. (lacht)

2018:

BRAVO: Stehst du auf Bad Girls?

MIKE: Ich finde, dass Mädchen auch mal böse sein können – also klar, warum es nicht auch mal mit einem Bad Girl versuchen. Ich glaube, Mädels wollen doch auch Jungs, die etwas "böser" sind. Ich habe schon öfter gemerkt, dass Mädchen eben nicht unbedingt auf die lieben Jungs von nebenan stehen, sondern auf Bad Boys – wozu ich natürlich nicht gehöre ... zumindest meistens. (lacht)

