Alle Infos zum GNTM Finale 2018!

Die 13. Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ mit Heidi Klum läuft auf Hochtouren. Und jetzt steht fest, wann und wo das Finale stattfinden wird.

„Das wird eine ganz besondere Final-Show“, erklärt Heidi Klum. Gemeinsam mit Thomas Hayo und Thomas Michalksy kürt sie am 24. Mai im „ISS Dome“ in Düsseldorf Germany’s Next Topmodel 2018. „Nach vier Jahren sind wir endlich wieder im Rheinland“, freut sich die 44-jährige Chefjurorin der ProSieben-Show. „Das wird eine ganz besondere Final-Show.“ Wir sind auf jeden Fall schon mega gespannt, welches Girl am Ende überzeugen kann!

GNTM Finale 2018: Hier gibt's Tickets!

Der Ticketvorverkauf für das Finale von GNTM läuft auf gntm.eventbrite.de. Die Show startet bereits um 17:30 Uhr. Auf eines müssen die Zuschauer allerdings verzichten: Ihre Handys! In der Veranstaltungshalle sind für die Show nämlich keine Handys erlaubt. ProSieben erklärt die handyfreie Zone in der Arena damit, dass das Publikum so die Show zu hundert Prozent genießen könne.