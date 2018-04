Alle Infos zu "Stranger Things"

Das passierte in Staffel 2 von „Stranger Things“

Nachdem Elfi Will aus dem Upside Down befreien konnte, ist sie selbst untergetaucht. Der Polizist Hopper kümmert sich um das junge Mädchen und versteckt es in der Hütte seines Großvaters, wo es keinen Kontakt mit den anderen aufnehmen darf. Will hat seit seiner Rückkehr mit seltsamen Anfällen zu kämpfen, in denen er die Schattenseite sieht und von einem riesigen Schatten-Monster verfolgt wird. Und es wird immer schlimmer, je näher sich der Jahrestag seines Verschwindens nähert.

Die neue Schülerin Max (Sadie Sink) sorgt für jede Menge Chaos in der Clique. Und Mike hat noch immer mit dem Verlust von Elfi zu kämpfen. Er denkt, dass seine Freundin tot ist. Dustin findet währenddessen in seiner Mülltonne eine Art Reptil, dem er den Namen D’Artagnan gibt. Doch das Tier wächst erschreckend schnell und stellt sich schließlich als Monster von der anderen Seite heraus. Als Will das Schattenmonster in der Schule erneut erscheint, stellt er sich dem Ungeheuer. Doch es taucht daraufhin in seinen Körper ein. Seine Anfälle werden immer schlimmer und er findet gemeinsam mit Mike heraus, dass er in Verbindung mit der anderen Seite steht und auf deren Erinnerungen zugreifen kann, die er Jetzt-Erinnerungen nennt. Dabei verliert er jedoch mehr und mehr seiner eigenen Persönlichkeit und Erinnerung, was soweit führt, dass Will nicht einmal mehr Bob oder Hopper wiedererkennt. Das Monster von der anderen Seite gewinnt an Macht und immer mehr Demogorgons verbreiten sich in Hawkins und greifen schließlich das Labor an, in dem sich noch immer das Tor zur anderen Seite befindet.

Will muss vom Monster befreit werden! Also haben sich Joyce, Jonathan und Nancy mit ihm in Hoppers geheime Hütte zurückgezogen, um ihn enormer Hitze auszusetzen und damit das kälteliebende Schattenmonster aus seinem Körper zu verjagen - mit Erfolg. Hopper und Elf gelingt es schließlich, das Tor zur anderen Seite zu schließen. Aber sind die Monster für immer verschwunden?

Das passiert in Staffel 3 von „Stranger Things“

Laut „Hollywood Reporter“ soll es zwischen Staffel 2 und 3 einen Zeitsprung von mindestens einem Jahr geben: Doch Eleven, Mike, Will, Lucas, Dustin, Max werden sich auch weiterhin mit den Gefahren aus dem Upside Down herumschlagen. Auch in den neuen Folgen wird der Mind Flayer im Mittelpunkt stehen. Aber wer könnte das Monster in die Realität zurück holen? Ist es wieder Will, der vom Schattenmonster besessen wird? Oder kommt Dr. Brenner aka "Papa" zurück und sorgt für Trouble? Die Gerüchte halten sich – auch, wenn die Macher dazu nichts sagen.

Auch das Privatleben bleibt spannend: Wie Produzent Shawn Levy verriet, sollen die Paare Elfi und Mike sowie Max und Lucas zu Beginn der Staffel weiterhin zusammen sein. Ob das bis zum Ende hin so bleibt?

Die Darsteller ab Staffel 1

Joyce Byers – Winona Ryder

Jim Hopper – David Harbour

Mike Wheeler – Finn Wolfhard

Eleven „Elfi“ – Millie Bobby Brown

Dustin Henderson – Gaten Matarazzo

Lucas Sinclair – Caleb McLaughlin

Nancy Wheeler – Natalia Dyer

Jonathan Byers – Charlie Heaton

Karen Wheeler – Cara Buono

Dr. Martin Brenner – Matthew Modine

William „Will“ Byers – Noah Schnapp

Steve Harrington – Joe Keery

Barbara „Barb“ Holland – Shannon Purser

Ted Wheeler – Joe Chrest

Die Darsteller ab Staffel 2

Maxine „Max“ Hargrove – Sadie Sink

Billy Hargrove – Dacre Montgomery

Bob Newby – Sean Astin

Dr. Sam Owens – Paul Reiser

Stranger Things – Das Spiel

Am 4. Oktober 2017 veröffentlichte Netflix ein Videospiel für iOS und Android unter dem Titel Stranger Things: The Game. Darin kannst du die fiktive Kleinstadt Hawkins und seine Umgebung erforschen und Puzzles lösen.