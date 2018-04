Alle Infos zu "Riverdale"

Wo kannst du "Riverdale" gucken?

Anders als in Deutschland wird die Serie in den USA seit dem 26. Januar 2017 auf dem TV-Sender The CW ausgestrahlt. Einen Tag später findest du die Folge in der Netflix-Bibliothek. Das Finale der zweiten Staffel wird am 16. Mai gezeigt. Doch keine Sorge: Seit April ist klar, dass die Serie um eine dritte Staffel verlängert wird.