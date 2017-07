Alexandru Maxim: "Habe in Mainz alles was ich brauche"

Die Bundesliga startet am 18. August in die neue Saison. Aber: Wir haben jetzt schon mit den Stars gesprochen. Bei uns verraten sie: Ihre Ziele, Ihre Motivation, Ihre Tricks! Heute im Talk: Mainz 05-Neuzugang Alexandru Maxim.

BRAVO SPORT: Alexandru, Du hast mit Stuttgart den Aufstieg geschafft, bist im Sommer aber nach Mainz gewechselt. Was hat den Ausschlag gegeben?



Alexandru Maxim: Der Aufstieg war natürlich klasse und ein tolles Saisonergebnis, aber für mich persönlich war die Zeit in Stuttgart nicht immer leicht. Ich habe mir eine Veränderung gewünscht, eine neue Perspektive. Diese habe ich hier in Mainz gesehen – ich verfolge den Verein schon lange, mir gefällt die Konstanz und die Art, wie hier Fußball gespielt wird. Die Gespräche mit Sportvorstand Rouven Schröder und Trainer Sandro Schwarz waren super und haben mich überzeugt.



BRAVO SPORT: Die Vorbereitung ist bereits gestartet. Was sind Deine ersten Eindrücke von Deinem neuen Verein?



Alexandru Maxim: Ich wurde von meinen Teamkollegen super aufgenommen, das macht es sehr leicht, sich schnell zu integrieren und wohlzufühlen. Hier sind alle sehr nett, die Spieler und auch die Mitarbeiter und Verantwortlichen des Clubs. Ich habe in Mainz alles was ich brauche und freue mich hier zu sein.



BRAVO SPORT: Welche persönlichen Ziele hast Du Dir für die kommende Saison gesetzt?



Alexandru Maxim: Die Erwartungen an mich sind klar – ich soll Tore schießen und vorbereiten. Diese Erwartungen möchte ich natürlich erfüllen und dem Verein in allen Belangen auf dem Platz weiterhelfen. Dafür muss ich in den nächsten Tage und Wochen hart arbeiten.