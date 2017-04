"Arabische Näääächteeee...." - Aladdin ist einer der kultigsten Disney-Filme überhaupt. Die Story vom gutherzigen Dieb Aladdin, der eine Wunderlampe findet und plötzlich drei Wünsche frei hat, soll nun aber noch einmal neu erzählt werden. Disney plant eine Realverfilmung im Stil von "Die Schöne und das Biest" und "Das Dschungelbuch". Der Regisseur steht bereits fest. Für die Rolle des Dschinni ist ein großer Hollywood-Star im Gespräch.

Aladdin: Spielt Will Smith Dschinni im Realfilm?

Beim Zeichentrick-Film "Aladdin" aus dem Jahre 1992 war der Geist aus der Wunderlampe - Dschinni - eines der absoluten Highlights. Damals gespielt bzw. gesprochen von Robin Williams, gehörte der Flaschengeist zu den beliebtesten Charakteren des Films. Regisseur Guy Ritchie will bei Aladdin angeblich auf volle Starpower in den Nebenrollen setzen und wie "Deadline Hollywood" berichtet, wird Will Smith mit der Rolle des Dschinni verstärkt in Verbindung gebracht. Der ehemalige "Prinz von Bel Air" war übrigens auch schon für der Realverfilmung von "Dumbo" im Gespräch.

Für die Rollen des Aladdin und der Jasmin könnten hingegen zwei eher unbekannte Gesichter gecastet werden. Anfang April suchte Disney in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach "talentierten Darstellern zwischen 18 und 22 Jahren".

Auf Guy Ritchie und den Schauspielern wird auf jeden Fall jede Menge Druck lasten: Das Aladdin-Original spielte damals über 500 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Nach dem großen Erfolg von "Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson wären Zahlen unter der halben Milliarde also sicherlich eine Enttäuschung für Disney.

Aladdin Release: Wann läuft der Film im Kino

Ein Aladdin Release steht bislang noch nicht fest. Da der Film bislang noch in den Vorbereitungen ist, müssen sich Fans von Dschinni & Co. wohl noch mindestens bis Sommer 2018 gedulden. Aber wie heißt es so schön: "Gut Ding will Weile haben" ;)

