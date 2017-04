Akne: Hilfe durch neuen Impfstoff?

Akne ist eine der wohl nervigsten Hauterscheinungen überhaupt. Speziell in der Pubertät sind viele Jungs und Mädels von Akne und Pickeln im Gesicht betroffen. Zwar gibt es einige Tipps und Tricks, um die unreine Haut zu bekämpfen. Doch eine Universität in den USA arbeitet an einer wohl besseren Lösung: Ein Impfstoff gegen Akne soll den Erreger schon vor dem Ausbruch eindämmen.

Akne: Impfstoff für die Haut?

Ein Akne-Impfstoff? Tatsächlich soll so etwas möglich sein. Ein Wisschenschaftler-Team der University of California arbeitet seit geraumer Zeit an solch einer Spritze - und hat nun einen großen Durchbruch vorzuweisen. Der potenzielle Impfstoff für Akne ist inzwischen soweit entwickelt, dass demnächst Tests an Probanden in klinischen Studien anstehen! Wenn dabei keine ernsten Nebenerscheinungen auftreten, steht dem Akne-Killer fast nichts mehr im Wege.