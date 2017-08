@aeciddd_makeup: So startest Du als Make-up Artist auf Instagram durch

Es gibt unzählige Beauty Accounts bei Instagram. Einige beschäftigen sich mit dem Schminken von Komplett-Looks, andere wiederum stürzen sich auf einen bestimmten Teil im Gesicht, um sich zu spezialisieren. Selina und ihr Account, @aeciddd_makeup, stürzen sich auf wundervoll, verrückte Styles.

Wie man bei Instagram mit einem Make-up Profil durchstartet? Ganz einfach: Ihr müsst einfach nur Dinge zeigen, die es noch nicht ganz so häufig gibt. Die Kölnerin Selina macht es vor, denn mit nullachtfünfzehn hat das nichts zu tun! Für ihre Looks setzt sie auf "mehr ist mehr" und bedient sich an auffälligen Farben, Glitzer, Perlen und vielem mehr.

Klar sind viele ihrer Kreationen nicht für den Alltag gedacht, doch das sollen und müssen sie auch nicht. Selinas Account macht Spaß und fasziniert. Für die nächste Motto-Party dürftet ihr allerdings passende Inspirationen finden. Übrigens: Auf @aeciddd_makeup lohnt es sich auch einmal weit runterzuscrollen. Selina kann nämlich auch ganz natürlich und sieht vor allem auch ohne Make-up einfach mega aus!

