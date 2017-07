Abschluss-Streich 2.0 mit ApeCrime: Spring-Break-Party in Soest!

Abschluss-Streich 2.0:

Nachdem sich die Schul-DJ's am Morgen für ihre Mitschüler mächtig ins Zeug legten, gab es um 10:30 Uhr ein weiteres Highlight: Die YouTube-Stars ApeCrime kamen auf den Turm, um den Zehntklässern zu gratulieren und mit allen gemeinsam diesen letzten Schultag zu feiern. Als große Überraschung enthüllten sie gemeinsam mit zwei Vertretern der 10. Klasse eine Wasserrutsche mit einer Länge von 10 Metern.

"Es ist ein außergewöhnliches Erlebnis für die gesamte Schüler- und Lehrerschaft. Wir haben uns sehr gefreut, als wir erfahren haben, dass unsere 10. Klasse mit ihrem Engagement den Abschluss-Streich des Handwerks für sich gewonnen hat", so Markus Friebe, kommissarischer Schulleiter der Realschule.

Abschluss-Streich 2.0: In Soest gab es einen Schulhof voller Sand, Palmen und guter Stimmung! © Hoederath

Abschluss-Streich 2.0: Das Video der Schüler hat gewonnen!

Im März gab es einen bundesweiten Aufruf des Handwerks für den Abschluss-Streich 2.0. Die Aufgabe war es, ein Video mit einer ganz besonderen Idee einzureichen. Die Kreativität der Abschlussklasse der Christian-Rohlfs-Realschule überzeugte und wurde erfolgreich umgesetzt. "Mit der Aktion wollen wir den Schülern zeigen, wie das Handwerk Ideen in die Tat umsetzt – ganz nach dem Motto #einfachmachen", sagt Miriam Melanie Köhler, Referatsleiterin Kampagnen-PR und Kampagnenmanagement beim Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH).

Abschluss-Streich 2.0: #einfachmachen

Mit Aktionen wie dem Abschluss-Streich möchte das Handwerk jungen Menschen wie Euch zeigen, dass eine große Anzahl an beruflichen Perspektiven zur Verfügung stehen. Ihr wisst noch nicht, was Ihr später einmal machen wollt? Die Initiative, #einfachmachen, soll zeigen, dass Ihr Euch ausprobieren und Erfahrungen sammeln könnt, um herauszufinden, wofür Euer Herz schlägt. Wie wäre es mit einem Praktikum? Studien besagen, dass 75 Prozent der Schüler Praktika in Unternehmen als besonders hilfreich bei der Berufswahl empfinden. Darüber hinaus gewinnen Unternehmen ihre Auszubildenden zu 61 Prozent über Praktika oder bleiben zu 84 Prozent auch nach dem Praktikum mit ihren Praktikanten in Kontakt.

Mit dem Abschluss-Streich an der Christian-Rohlfs-Realschule wurde der Abschlussklasse ein unvergesslicher letzter Schultag ermöglicht - wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Mal!