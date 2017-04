Abnehmen ohne Kohlenhydrate: So isst Du Low Carb!

Du willst abnehmen, weißt aber nicht, was Du essen kannst? Wir zeigen Dir auf welche Lebensmittel Du besser verzichten solltest. So isst Du Low Carb:

Abnehmen ohne hungern

Diäten erzielen meistens nur einen kurzen Erfolg. Wenn man schnell und viel abnehmen möchte, kann man zwar eine Crash-Diät machen, nur leider kommt der berüchtigte Jojo-Effekt schneller, als man denkt. Außerdem ist es auch nicht gesund sich runter zu hungern.

Am besten denkst Du langfristiger und versuchst Kalorienfallen zu vermeiden. Ein Nutella-Brot am besten nicht jeden Morgen zum Früstück, sondern nur an einem Tag am Wochenende. Genauso solltest Du lieber Deinen Fast-Food-Konsum einstellen bzw. verringern. Burger, Pizza und Hot Dog musst Du natürlich nicht grundsätzlich von Deinem Speiseplan streichen, aber nur noch gelegentlich essen. In Nudeln, Kartoffeln und Reis stecken auch viele Kohlenhydrate - den Verzehr dieser Lebensmittel solltest Du, wenn Du abnehmen möchtest, stark einschränken.

Dafür kannst Du jede Menge Fisch, Fleisch, Gemüse (besser grün als rot) und Salat auf Deine Liste setzen. Davon wird man auch satt, es schmeckt gut, ist gesund und Du kannst Dein Gewicht reduzieren.

Diese Lebensmittel helfen Dir beim Abnehmen:

Du bist Dir nicht sicher, in welchen Lebensmiteln viele Kohlenhydrate stecken? In dem folgenden Video erfährst Du es!

Diese Lebensmittel enthalten viele Kohlenhydrate:

Nicht vergessen: Sport treiben! Damit Du richtig fit und gesund aussiehst, solltest Du auch regelmäßig Sport machen. Hier bekommst Du viele Informationen über Sportübungen, Fitness-Trends & Co.

Mit dem Abnehmen solltest Du es aber bitte nicht übertreiben. Denn auch das kann zu einer Sucht werden!

Im Video kannst Du Dich über die Gefahrt von Size Zero informieren:

