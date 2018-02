Aaron Troschke: "Mrs. Bella ist meine Traumfrau!"

YouTuber Aaron Troschke ist für seine gemeinen Jokes und witzigen Videos auf seinem Kanal „Hey Aaron“ bekannt. Vor allem auf die Beauty-Girls hat es der 28-Jährige in seinen Videos oft abgesehen. Auch mit Mrs. Bella hatte der Berliner schon das ein oder andere Mal zu tun. Ob da mehr ging? Das verrät er im exklusiven BRAVO-Interview …

Besuch in der BRAVO-Redaktion

Heute haben wir in der BRAVO-Redaktion in München Besuch von „Wer wird Millionär“-Teilnehmer, „Promi Big Brother“-Star und YouTuber Aaron Troschke bekommen. „Ich freue mich, endlich mal bei BRAVO zu Gast zu sein“, so der 28-Jährige.

Opfer: YouTube-Girls

Als wir ihn darauf ansprechen, ob er auch privat so ist, wie er sich in seinen Videos gibt, erklärt er: „Ich hatte schon immer eine große Klappe. Ich nehme selten ein Blatt vor den Mund.“ Doch nehmen ihm die Stars das nicht übel? „Ne, die meisten YouTuber sehen das gechillt und können mit meinen Witzen umgehen – vor allem die Beauty-YouTuberinnen gehen damit richtig cool um. Mit den meisten verstehe ich mich privat sogar richtig gut!“

Traumfrau: Mrs. Bella

Und eine hat es ihm sogar besonders angetan: Mrs. Bella! „Viele denken, dass sie total oberflächlich ist und keinen Spaß versteht. Aber das ist überhaupt nicht so. Mit ihr kann man total viel Spaß haben.“ Also eine richtige Traumfrau? „Auf jeden Fall! Ich würde sie nicht von der Bettkante stoßen.“ (lacht) „Mit ihr könnte ich mir auch vorstellen, Kinder zu kriegen.“ Wow, was für ein Geständnis! Spätestes auf der kommenden Glow, die am 10. und 11. März in Dortmund stattfindet, werden sich die beiden wiedersehen. Mal gucken, ob sich daraus dann mehr entwickelt …