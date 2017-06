Einige Mädchen kommen mit der Hormondosis gut zurecht, andere leiden an schweren Nebenwirkungen. Wenn Du das Gefühl hast, dass Du Dich in Deinem Körper nicht wohl fühlst, kann es bspw. an dem Hormon-Cocktail liegen, den Du täglich zu Dir nimmst.

Im Video (oben) verraten wir Dir 5 Anzeichen dafür, dass Du Dein Verhütungsmittel wechseln solltest!

PS. Dies solltest Du bitte nur in Absprache mit Deinem Frauenarzt tun.