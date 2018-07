36 Fragen: Finde heraus, ob ihr zueinander passt!

Du triffst dich zum ersten Mal mit deinem Schwarm. Ihr geht Eis essen und ins Kino, haltet ein bisschen Small Talk ... Dadurch erfährst du, auf welche Filme er steht und welches sein Lieblingseis ist. Aber lernst du ihn so wirklich kennen? Wie erfährst du schon beim ersten Date, ob er tatsächlich zu dir passt? Damit du schnell ganz viel über deinen Schwarm erfährst, gibt es einen von US-Wissenschaftlern entwickelten Test. Echt praktisch!

Passt ihr zusammen? Finde es raus!

Der Test besteht aus 36 Fragen, bzw. Aufgaben (aus der Dr. Arthur Arons Studie). Manche sind richtig funny ("Erzähle von einem sehr peinlichen Moment in deinem Leben."), manche machen wirklich nachdenklich ("Was ist deine schlimmste Erinnerung?"). Mit dem Test sollen zwei Menschen, die sich eben erst kennen gelernt haben, sofort herausfinden, ob sie zusammen passen.

Wie wär's: Schlage deinem Schwarm doch mal vor, diesen Test zusammen mit dir zu machen! So wirst du viel von ihm erfahren, was er dir sonst bestimmt nicht beim ersten Date verraten würde. Natürlich musst du im Gegenzug auch einiges über dich verraten. Oder mach den Test mit deinem festen Freund oder deiner festen Freundin. Auch wenn ihr schon jahrelang zusammen seid, werdet ihr garantiert noch einiges über den anderen erfahren, was ihr bist jetzt noch nicht wusstet.

So funktioniert der Test

Der Test besteht aus 3x 12 Fragen. Du liest die ersten zwölf Fragen vor. Sobald du eine Frage gelesen hast, gibst du sofort die Antwort darauf. Danach verrät dir dein Gegenüber seine Antwort. Dann liest du die nächste Frage vor. Bei Frage 13 wechselt ihr. Jetzt liest dein Schwarm zwölf Fragen vor und antwortet jeweils als Erster. Bei den letzten zwölf Fragen bist du wieder an der Reihe mit Vorlesen.

Runde 1: Du liest und beantwortest jede Frage als Erster.

Wenn du dir irgendeinen Menschen auf der ganzen Welt aussuchen könntest, mit wem würdest du gerne mal gemeinsam Abendessen? Wärst du gern berühmt? Und wofür? Bevor du jemanden anrufst, spielst du manchmal das Gespräch schon vorher im Kopf durch? Und warum? Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus? Wann hast du das letzte Mal allein gesungen? Und wann hast du das letzte Mal für jemand anderen gesungen? Stell dir vor, du wirst 90 Jahre alt und kannst dich entscheiden, ob du die letzten 60 Jahre davon im Körper eines 30-Jährigen oder mit dem Geist eines 30-Jährigen verbringen willst. Junger Körper oder junger Geist - wofür würdest du dich entscheiden? Hast du eine geheime Vorahnung, wie du sterben wirst? Nenne drei Dinge, die du und dein Gegenüber gemeinsam haben. Wofür bist du in deinem Leben besonders dankbar? Wenn du eine Sache ändern könntest an der Art, wie du aufgewachsen bist, was wäre es? Erzähle deine Lebensgeschichte in vier Minuten so ausführlich wie möglich. Wenn du morgen einfach mit einem neuen Talent aufwachen könntest, was wäre es?

Runde 2: Dein Gegenüber liest die Fragen vor und beantwortet jede Frage als Erster.

Was würdest du von einer Kristallkugel wissen wollen, die dir alles über dich selbst, dein Leben und deine Zukunft beantworten kann? Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst? Und warum hast du den Traum bisher noch nicht verwirklicht? Hast du etwas in deinem Leben erreicht, worauf du besonders stolz bist? Was ist es? Was ist dir in einer Freundschaft besonders wichtig? Was ist deine schönste Erinnerung? Was ist deine schlimmste Erinnerung? Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr sterben wirst, würdest du etwas an deinem Leben ändern? Und warum? Was bedeutet dir Freundschaft? Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben? Sagt euch abwechselnd fünf Dinge, die ihr am Charakter des anderen besonders gut findet. Wie gut verstehst du dich mit deiner Familie? Hast du das Gefühl, du hast eine glücklichere Kindheit als die meisten anderen Menschen? Wie gut kommst du mit deiner Mutter aus?

Runde 3: Du liest wieder die Fragen vor und antwortest als Erster.

Fange drei wahre Sätze mit „Wir …“ an. Zum Beispiel: „Wir sind zusammen in diesem Raum und fühlen uns gut dabei.“ Vervollständige diesen Satz: „Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich … teilen könnte.“ Angenommen, ihr beide werdet beste Freunde: Was sollte dein Gegenüber auf jeden Fall über dich wissen? Sag deinem Gegenüber, was du an ihm magst. Sei sehr ehrlich und sage ruhig auch Dinge, die du nicht zu jemandem sagen würdest, den du eben erst kennen gelernt hast. Erzähle von einem sehr peinlichen Moment in deinem Leben. Wann hast du das letzte Mal vor einer anderen Person geweint? Und wann hast du das letzte Mal allein geweint? Nenne eine Sache, die du jetzt schon an deinem Gegenüber magst. Worüber sollte man deiner Meinung nach keine Witze machen? Wenn du noch heute Abend sterben würdest und keine Gelegenheit mehr hättest, mit jemandem zu sprechen: Würdest du es bereuen, dass du einer bestimmten Person etwas nicht mehr sagen konntest? Und warum hast du es ihr nicht schon längst gesagt? In deinem Zuhause bricht Feuer aus. Du kannst alle retten, die du liebst, auch deine Haustiere. Jetzt hast du gerade noch Zeit, einen letzten Gegenstand aus dem Haus zu retten. Was wäre es? Und warum? Von allen Menschen in deiner Familie, wessen Tod fändest du am schlimmsten? Und warum? Verrate ein sehr persönliches Problem, das du hast, und frage deinen Gegenüber, wie er damit umgehen würde und welchen Rat er für dich hat. Er soll dir außerdem verraten, wie er denkt, wie du dich mit diesem Problem fühlst.