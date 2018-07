18 Dinge, die Du vor Deinem 18. Geburtstag noch einmal tun musst!

Endlich ...



... Ausgehen solange man will!

So sehr sehnt man sie jahrelang her: DIE GROßE 18! Edlich volljährig! Und das Leben kann so richtig starten :)

Aber je näher der wichtige Geburtstag rückt, umso lauter wird auch diese kleine Stimme in deinem Kopf. Sie sagt dir, dass du jetzt bald erwachsen bist! Und dass sich dann ein paar Dinge gewaltig ändern werden!

Keine Sorge: Du wirst kein neuer Mensch, nur weil du volljährig bist. Aber: Es gibt ein paar Dinge, die du trotzdem unbedingt noch einmal vor deinem 18. Geburtstag tun solltest! Weil sie danach peinlich, sein können oder unangebracht sind. Oder weil sie mit 17 einfach viel mehr Spaß machen ;) Check es aus!

Also: Schnapp dir Deine BFF und arbeite die To-do-Liste ab!